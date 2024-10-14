Джокович: Я все ще можу грати на рівні з сильними тенісистами

Сербський тенісист Новак Джокович (4) після поразки від Янніка Сіннера (1) у фіналі Мастерса в Шанхаї заявив, що він може грати на рівні з такими сильними гравцями.

Його слова передає Tennis365.

"Я думаю, що я можу отримати чимало позитивних моментів. По-перше, я вважаю, що на цьому турнірі рівень мого тенісу був дійсно високий, мабуть, найкращий після Олімпійських ігор з погляду того, як я грав, як я виступав, як я боровся. Цього вечора я зробив усе можливе. У сьогоднішньому фіналі я зіграв досить добре, тому, знаєте, це дає мені підстави вірити, що я все ще можу грати з цими хлопцями, які є найкращими у світі. Сподіваюся, я зможу підтримувати цей рівень у наступні місяці, а також у майбутньому", – сказав Джокович.

Зазначимо, що перемога на Мастерсі в Шанхаї могла принести сербу сотий трофей у його кар'єрі. Він міг стати третьою людиною після Роджера Федерера та Джиммі Коннорса, яка виграла сотню титулів на найвищому рівні.

Також варто додати, якщо Джокович не виграє ще один фінал цього року, це буде перший сезон для 37-річного гравця з 2005 року без кількох трофеїв. Наразі його єдиним здобутком є золота медаль Олімпійських ігор 2024 у Парижі.