Джоковичу дозволили порушити суворе правило Вімблдону

Титулованому сербському тенісисту Новаку Джоковичу (2) дозволили порушити правило Вімблдону, який зіграв поєдинок першого кола проти Віти Копржіви (123) (6:1, 6:2, 6:2) у сірому наколіннику.

Слова другої ракетки світу цитує видання The Mirror.

"Я перед матчем поговорив із головою турніру. Вона показала мені великий палець, тож усе було в порядку. Звичайно, ми перевірили за кілька днів до цього, чи є у нас дозвіл. Ми намагаємося знайти білий бандаж, повірте мені", — сказав Джокович.

Зазначимо, що за правилами трав'яного мейджору, форма тенісиста має бути повністю біла.

Нагадаємо, Джокович не зміг продовжити виступ на Ролан Гаррос-2024 через травму коліна, знявшись із чвертьфіналу проти Каспера Рууда. Серб переніс операцію на меніску та протягом трьох тижнів відновлювався після хірургічного втручання.