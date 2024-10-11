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Джокович – Надалю: Ти надихнув мільйони дітей грати в теніс – це найбільше досягнення, про яке можна мріяти

Ігор Чернявський — 11 жовтня, 09:20
Джокович – Надалю: Ти надихнув мільйони дітей грати в теніс – це найбільше досягнення, про яке можна мріяти

Найбільш титулований тенісист в історії Новак Джокович висловив повагу своєму головному супернику в кар’єрі Рафаелю Надалю, який напередодні оголосив про завершення виступів на професійному рівні.

Сербський тенісист присвятив "Королю грунту" пост в Instagram.

"Рафа, одного посту недостатньо, щоб висловити мою повагу до тебе і до того, що ти зробив для нашого спорту. Ти надихнув мільйони дітей почати грати в теніс, і я вважаю, що це, мабуть, найбільше досягнення, про яке можна тільки мріяти.

Твоїй наполегливості, самовідданості, бойовому духу будуть навчатися десятиліттями. Твоя спадщина житиме вічно. Тільки ти знаєш, що тобі довелося пережити, аби стати іконою тенісу і спорту в цілому.

Дякую тобі за те, що так багато разів підштовхував мене до межі під час нашого суперництва, яке найбільше вплинуло на мене як на гравця. Твоя пристрасть у матчах за Іспанію завжди була надзвичайною.

Я бажаю тобі якнайкращого прощання в Малазі в Кубку Девіса. Я буду там особисто, щоб віддати шану твоїй зірковій кар'єрі", – написав Джокович.

Історія протистоянь Надаля та Джоковича налічує 60 матчів. У серба мінімальна перевага — 31:29. На двох вони виграли 46 титулів Grand Slam, за цим критерієм також кращий Новак — 24:22.

Новак Джокович Рафаель Надаль

Новак Джокович

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