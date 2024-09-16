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Джокович назвав найвеличнішого тенісиста в історії

Ігор Чернявський — 16 вересня, 12:10
Джокович назвав найвеличнішого тенісиста в історії
ATP

Найбільш титулований тенісист в історії Новак Джокович вважає Рафаеля Надаля найвеличнішим гравцем в історії.

Про це він сказав у ефірі сербського телеканалу RTS Sport.

"Надаль був непереможним тривалий час, він програв лише кілька разів на корті імені Філіппа Шатріє. Щоразу, коли ти виходиш з ним на корт, він є фаворитом, навіть на Олімпіаді. В нього були проблеми з травмами, я був у кращій формі, але ти все одно розумієш, що перед тобою найвища гора, на яку потрібно піднятися.

Надаль найвеличніший. Можливо, він єдина причина, чому я не виграв більше титулів Ролан Гаррос. Кожна перемога над ним там коштує вдвічі більше", – сказав Джокович.

На Олімпійських іграх-2024 у Парижі Джокович та Надаль провели 60-й очний матч. Попри розгромну перемогу серба в першому сеті, Рафаель ледь не відігрався з 0:4 в другій партії, але в підсумку вже поступився з рахунком 1:6, 4:6.

Завдяки перемозі на Олімпіаді Джокович закріпив перевагу над Надалем в особистих зустрічах – 31:29. Також Новак є кращим за кількістю титулів Grand Slam – 24 проти 22 у Рафаеля.

Новак Джокович Рафаель Надаль

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