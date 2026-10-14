Двоє представників України претендують на місце у символічній збірній КБДК

Ангеліна Калініна та Ілля Марченко претендують на потрапляння до символічної збірної Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Організатори пропонують обрати найкращих з кожного етапу командного турніру, а саме регіональні змагання, плейоф, кваліфікація та фінал.

Окрім того, відбуватиметься голосування за найкращого капітана своєї команди. Свій голос за українців віддати можна виключно у застосунку "Davis Cup & BJK Cup".

Ангеліна Калініна претендує на місце у символічній збірній як фіналістка, а Ілля Марченко – як капітан команди.

Конкуренцію Ангеліні складатимуть чешки Кароліна Мухова та Лінда Носкова, а Марченку – Вім Фіссетте (Бельгія) та Барбора Стрицова (Чехія).

Нагадаємо, збірна України з тенісу вперше в історії пробилась до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг, але у вирішальному протистоянні поступилась Чехії.

На шляху до фіналу "жовто-сині" змогли переграти Бельгію та дворазових чемпіонів КБДК Італію.

Раніше повідомлялось, що Україна вперше за 8 років зіграє у фінальному раунді юніорського Кубку Біллі Джин Кінг.