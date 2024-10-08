Костюк та Цуренко розпочнуть свій шлях на турнірі в Ухані
Марта Костюк
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Українські тенісистки Леся Цуренко (96) та Марта Костюк (17) у вівторок, 8 жовтня, стартують на хардовому турнірі WTA 1000 в Ухані.
Перша ракетка України Костюк у першому раунді одиночного розряду зіграє проти вірменки Еліни Аванесян (47). Попередній початок зустрічі запланований на 14:30 за київським часом.
На Цуренко очікує гра з Кеті Бултер із Великої Британії. Поєдинок відбудеться 3-м запуском на корті №1. Орієнтовний час початку матчу – 09:00 за Києвом.
WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард.
Призовий фонд – $3,221,715
Нагадаємо, що вчора, 7 жовтня, на цьому турнірі Даяна Ястремська програла росіянці Еріці Андрєєвій. У парному розряді після першого кола вибула Надія Кіченок.
Юлія Стародубцева не змогла пройти кваліфікацію, поступившись Анні Бондар з Угорщини.