Костюк та Цуренко розпочнуть свій шлях на турнірі в Ухані

Українські тенісистки Леся Цуренко (96) та Марта Костюк (17) у вівторок, 8 жовтня, стартують на хардовому турнірі WTA 1000 в Ухані.

Перша ракетка України Костюк у першому раунді одиночного розряду зіграє проти вірменки Еліни Аванесян (47). Попередній початок зустрічі запланований на 14:30 за київським часом.

На Цуренко очікує гра з Кеті Бултер із Великої Британії. Поєдинок відбудеться 3-м запуском на корті №1. Орієнтовний час початку матчу – 09:00 за Києвом.

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард.

Призовий фонд – $3,221,715

Нагадаємо, що вчора, 7 жовтня, на цьому турнірі Даяна Ястремська програла росіянці Еріці Андрєєвій. У парному розряді після першого кола вибула Надія Кіченок.

Юлія Стародубцева не змогла пройти кваліфікацію, поступившись Анні Бондар з Угорщини.