Сачко і Крутих зіграють у парному півфіналі Челленджера в Італії

Українські тенісисти Віталій Сачко та Олексій Крутих здобули перемогу над іспанцем Серхіо Мартосом Горнесом та поляком Шимоном Вальковим в 1/4 фіналу Челленджера в Ольбії (Італія) в парному розряді.

Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Пара українців 4 рази подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 5 брейк-пойнтів. У суперників 2 ейси, 1 подвійна і 1 з 5 реалізованих брейк-пойнтів.

Olbia Challenger – ATP Challenger 125

Ольбія, Італія, хард

Призовий фонд – €148,625

1/4 фіналу, 18 жовтня

Олексій Крутих / Віталій Сачко (Україна) – Серхіо Мартос Горнес (Іспанія) / Шимон Вальков (Польша) 6:4, 6:3

У півфіналі Олексій та Віталій зіграють проти першого сіяного британського дуета Девід Стівенсон / Маркус Вілліс.

Нагадаємо, у першому колі одиночного розряду Крутих поступився Еміліо Нава із США. А Сачко та Орлов не змогли подолати кваліфікацію.