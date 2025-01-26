Сіннер заспокоював Звєрєва після поразки у фіналі Australian Open

Лідер світового тенісного рейтингу Яннік Сіннер заспокоював пригніченого Александра Звєрєва після перемоги у фіналі Australian Open 2025 року.

Після завершення матчу під час церемонії нагородження німець ледь стримував сльози. Побачивши стан суперника, Сіннер підійшов, щоб підтримати його. Відповідний момент потрапив у трансляцію.

A lovely warm embrace between Jannik Sinner and Alexander Zverev 🥰#AusOpen pic.twitter.com/Ypu0J7bkDW — Eurosport (@eurosport) January 26, 2025

У матчі за титул Сіннер переграв другого номера світу в трьох сетах із рахунком 6:3, 7:6(4), 6:3. Це був третій фінал Grand Slam для Звєрєва, і втретє йому не вдалося здобути титул.

Варто зазначити, що до того одна з глядачок вигукнула: "Австралія вірить Олі та Бренді!", натякаючи на справи про домашнє насильство, в яких звинувачували Звєрєва. Німець, хоча й ухилився від прямої реакції, продовжив промову з помітними емоціями.

Попри розчарування, Звєрєв подякував своїй команді та обіцяв продовжувати боротьбу за мрію здобути титул на мейджорі.