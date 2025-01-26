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Сіннер заспокоював Звєрєва після поразки у фіналі Australian Open

Володимир Клепач — 26 січня 2025, 16:39
Александр Звєрєв після фіналу Australian Open 2025
Александр Звєрєв
Getty Images

Лідер світового тенісного рейтингу Яннік Сіннер заспокоював пригніченого Александра Звєрєва після перемоги у фіналі Australian Open 2025 року.

Після завершення матчу під час церемонії нагородження німець ледь стримував сльози. Побачивши стан суперника, Сіннер підійшов, щоб підтримати його. Відповідний момент потрапив у трансляцію.

У матчі за титул Сіннер переграв другого номера світу в трьох сетах із рахунком 6:3, 7:6(4), 6:3. Це був третій фінал Grand Slam для Звєрєва, і втретє йому не вдалося здобути титул.

Варто зазначити, що до того одна з глядачок вигукнула: "Австралія вірить Олі та Бренді!", натякаючи на справи про домашнє насильство, в яких звинувачували Звєрєва. Німець, хоча й ухилився від прямої реакції, продовжив промову з помітними емоціями.

Попри розчарування, Звєрєв подякував своїй команді та обіцяв продовжувати боротьбу за мрію здобути титул на мейджорі.

Яннік Сіннер Australian Open-2025 Александр Звєрев

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