Швьонтек зіграє у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг

Друга ракетка світу Іга Швьонтек повідомила, що зіграє у фіналі Кубку Біллі Джин Кінг за збірну Польщі.

Про це Швьонтек написала у соцмережі X.

"До зустрічі в Малазі! Я рада повідомити, що буду грати у фіналі BJKC. Я рада, що буду грати за свою країну і з гордістю представлятиму Польщу. Разом з командою Польщі ми зробимо все можливе на корті. Я сподіваюся, що ви будете дивитися і підтримувати нас. До зустрічі".

Раніше Швьонтек планувала пропустити змагання через насичений графік. Вона виступить на турнірі вперше за два роки.

У фіналі Кубку Біллі Джин Кінг зіграють 12 збірних. Змагання пройдуть з 13 по 20 листопада в Малазі.

Відзначимо, що у рейтингу за 21 жовтня першою ракеткою світу стала Аріна Сабалєнка, вона обійшла Швьонтек.

17 жовтня Іга оголосила про початок співпраці з відомим бельгійським тренером Вімом Фіссеттом.