Швьонтек назвала причини поразки у півфіналі Australian Open

Іга Швьонтек (2) прокоментувала свою поразку у півфіналі Australian Open від Медісон Кіз (14). Польська тенісистка зазначила, що матч був надзвичайно напруженим і вирішальними стали лише "один або два м’ячі".

Про це Іга розповіла на післяматчевій пресконференції:

"Це був довгий матч із багатьма змінами сюжету. У вирішальні миті Медісон діяла сміливо, ризикувала і тиснула на мене, коли це було потрібно. Я ж не почувалася так вільно, як у попередніх матчах".

Також тенісистка визнала, що недостатньо впевнено подавала, тоді як Кіз часто рятувалася за допомогою потужної подачі:

"Можливо, я виграла б, якби могла легше брати очки на своїй подачі, як це робила Медісон. Вона часто уникала проблем завдяки подачі, а я – ні. Можливо, це і зробило різницю"

За словами Швьонтек, умови під закритим дахом могли вплинути на швидкість м’яча, однак вирішальними стали психологічна стійкість і ризиковані рішення суперниці.

"Я грала добре, але вона грала краще. Це спорт, і іноді все йде не за твоїм сценарієм".

У фіналі Медісон Кіз зіграє з дворазовою діючою чемпіонкою Аріною Сабалєнкою. Зустріч відбудеться 25 січня.