Даяна Ястремська — Айла Томлянович: огляд першого кола Роллан Гаррос
— 26 травня, 20:22
Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) обіграла австралійку Айлу Томлянович (207) у першому колі Відкритого чемпіонату Франції.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Перше коло
26 травня
Даяна Ястремська (Україна) — Айла Томлянович (Австралія) 3:6, 6:3, 6:3
Нагадаємо, Леся Цуренко не змогла дограти матч проти хорватки Донни Векич, а Марта Костюк здолала представницю Бразилії Лауру Пігоссі.
27 травня матчі першого кола зіграють Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.