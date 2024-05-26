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Даяна Ястремська — Айла Томлянович: огляд першого кола Роллан Гаррос

— 26 травня, 20:22
Даяна Ястремська — Айла Томлянович: огляд першого кола Роллан Гаррос

Українська тенісистка Даяна Ястремська (32) обіграла австралійку Айлу Томлянович (207) у першому колі Відкритого чемпіонату Франції.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Призовий фонд - $24,961,000
Перше коло
26 травня

Даяна Ястремська (Україна) Айла Томлянович (Австралія) 3:6, 6:3, 6:3

Нагадаємо, Леся Цуренко не змогла дограти матч проти хорватки Донни Векич, а Марта Костюк здолала представницю Бразилії Лауру Пігоссі.

27 травня матчі першого кола зіграють Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

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