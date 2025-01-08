Cнігур на відмові суперниці пробилася до фіналу кваліфікації Australian Open-2025

У ніч на середу, 8 січня, відбувся матч 1/2 фіналу кваліфікації Australian Open-2025.

Сьома ракетка України Дар'я Снігур зустрілась з представницею Чехії Барборою Паліцовою.

Гра вийшла доволі швидкою, але для цього була своя причина.

По ходу першого сета 22-річна українка дозволила суперниці зробити два брейк-пойнта. Але й чешська тенісистка не була безгрішною, адже вона віддала Снігур одразу три гейми на своїй подачі. Це призвело до перемоги Дар'ї у сеті з рахунком 6:3.

А сет №2 завершився всього через 15 хвилин після свого початку. Снігур у першому ж геймі зробила брейк, після чого Паліцова відмовилася продовжувати матч через погане самопочуття. Снігур виграла зустріч та вийшла до фіналу кваліфікації.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

8 січня, кваліфікація, 1/2 фіналу

Одиночний розряд

Призовий фонд - $600, 250,00

Дар'я Снігур (Україна) – Барбора Паліцова (Чехія) – 6:3, 1:0 (відмова – Паліцова)

В останньому матчі кваліфікації Дар'я Снігур змагатиметься за можливість виступити в основній сітці AO-2025. Її суперницею буде Ребека Масарова зі Швейцарії. Їхній поєдинок відбудеться завтра, 9 січня. Орієнтовно гра розпочнеться о 01:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вчора інша українка Анастасія Соболєва не змогла подолати перше коло кваліфікації Australian Open-2025.