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Гра Світоліної та Возняцкі на старті турніру в Німеччині була призупинена

Владислав Уткін — 24 червня, 22:35
Гра Світоліної та Возняцкі на старті турніру в Німеччині була призупинена

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) не дограла поєдинок проти данки Кароліни Возняцкі (112) в першому колі турніру WTA 500 в Німеччині.

Гра була призупинена через вологість покриття. На момент паузи рахунок 3:6, 7:6 (4), 2:1 на користь українки.

Bad Homburg Open — WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина
Трава
Перше коло, 24 червня

Еліна Світоліна (Україна) Каролін Возняцкі (Данія) 3:6, 7:6 (4), 2:1

Раніше інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу над росіянкою Мірою Андрєєвою на цій стадії турніру.

Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток, де Костюк покращила свій особистий рекорд.

Каролін Возняцкі Еліна Світоліна

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