Гра Світоліної та Возняцкі на старті турніру в Німеччині була призупинена
Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) не дограла поєдинок проти данки Кароліни Возняцкі (112) в першому колі турніру WTA 500 в Німеччині.
Гра була призупинена через вологість покриття. На момент паузи рахунок 3:6, 7:6 (4), 2:1 на користь українки.
Bad Homburg Open — WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина
Трава
Перше коло, 24 червня
Еліна Світоліна (Україна) — Каролін Возняцкі (Данія) 3:6, 7:6 (4), 2:1
Раніше інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу над росіянкою Мірою Андрєєвою на цій стадії турніру.
Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток, де Костюк покращила свій особистий рекорд.