Гра Світоліної та Возняцкі на старті турніру в Німеччині була призупинена

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) не дограла поєдинок проти данки Кароліни Возняцкі (112) в першому колі турніру WTA 500 в Німеччині.

Гра була призупинена через вологість покриття. На момент паузи рахунок 3:6, 7:6 (4), 2:1 на користь українки.

Bad Homburg Open — WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина

Трава

Перше коло, 24 червня

Еліна Світоліна (Україна) — Каролін Возняцкі (Данія) 3:6, 7:6 (4), 2:1

Раніше інша українка Даяна Ястремська здобула вольову перемогу над росіянкою Мірою Андрєєвою на цій стадії турніру.

Нагадаємо, WTA опублікувала оновлений рейтинг тенісисток, де Костюк покращила свій особистий рекорд.