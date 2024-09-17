Цуренко поступилась Лінетт на старті хардового турніру в Хуахіні
Леся Цуренко
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Українська тенісистка Леся Цуренко (92) поступилася представниці Польщі Магді Лінетт (43) у першому колі турніру WTA 250 у Хуахіні, Таїланд.
Матч тривав 1 годину 53 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 7:5.
Українка не подавала навиліт, допустилася 4 подвійних помилок, та використала 5 з 9 брейкпойнтів. У суперниці 1 ейс, вона допустилася 1 подвійної помилки, та використала 8 з 12 брейкпойнтів. Це була 4 зустріч тенісисток, наразі рахунок перемог у протистояннях рівний – 2:2.
Hua Hin Championships – WTA 250
Хуахін, Таїланд
Хард
Перше коло, 17 вересня
Магда Лінетт (Польща) – Леся Цуренко (Україна) 6:2, 7:5
Нагадаємо, також на цьому турнірі виступала інша українка, Даяна Ястремська. Вона зазнала поразки у поєдинку з японкою Маї Хонтама у першому колі. Раніше 24-річна одеситка провела тренування з 15-річним росіянином Єгором Навразіді.