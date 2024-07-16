Стародубцева успішно стартувала у парному розряді турніру в Іспанії

Українська тенісистка Юлія Стародубцева та її напарниця Рутуджа Бхосале з Індії обіграли французько-російську пару Нахія Берекоечеа/Анастасія Гурєва у першому колі турніру ITF W100 у Віторія-Гастейс (Іспанія).

Поєдинок тривав 1 годину 43 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:7(5), 10-6.

ITF W100

Призовий фонд — 100,000$

Віторія-Гастейс, Іспанія

Хард

Перше коло, 16 червня

Юлія Стародубцева (Україна)/Рутуджа Бхосале (Індія) — Нахія Берекоечеа (Франція)/Анастасія Гурєва 6:4, 6:7(5), 10-6.

У наступному колі Стародубцева та Бхосале зіграють проти переможниць пари Лаура Бонер (Німеччина)/Ліан Тран (Нідерланди) — Марія Портілло Рамірес (Мексика)/Ноелія Зебалос Мелгар (Болівія).

В одиночному розряді українка розпочне свої виступи завтра, 17 липня. Вона отримала четвертий номер посіву і зіграє в першому колі проти болгарки Лії Каратанчевої.

Також на цьому турнірі виступить інша українка Дарія Снігур, яка отримала другий номер посіву. Її суперницею по першому раунду буде мексиканка Марія Портільо Рамірес.