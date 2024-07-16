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Стародубцева успішно стартувала у парному розряді турніру в Іспанії

Владислав Уткін — 16 липня, 15:16
Стародубцева успішно стартувала у парному розряді турніру в Іспанії

Українська тенісистка Юлія Стародубцева та її напарниця Рутуджа Бхосале з Індії обіграли французько-російську пару Нахія Берекоечеа/Анастасія Гурєва у першому колі турніру ITF W100 у Віторія-Гастейс (Іспанія).

Поєдинок тривав 1 годину 43 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:7(5), 10-6.

ITF W100
Призовий фонд — 100,000$
Віторія-Гастейс, Іспанія
Хард
Перше коло, 16 червня

Юлія Стародубцева (Україна)/Рутуджа Бхосале (Індія) Нахія Берекоечеа (Франція)/Анастасія Гурєва 6:4, 6:7(5), 10-6.

У наступному колі Стародубцева та Бхосале зіграють проти переможниць пари Лаура Бонер (Німеччина)/Ліан Тран (Нідерланди) — Марія Портілло Рамірес (Мексика)/Ноелія Зебалос Мелгар (Болівія).

В одиночному розряді українка розпочне свої виступи завтра, 17 липня. Вона отримала четвертий номер посіву і зіграє в першому колі проти болгарки Лії Каратанчевої.

Також на цьому турнірі виступить інша українка Дарія Снігур, яка отримала другий номер посіву. Її суперницею по першому раунду буде мексиканка Марія Портільо Рамірес.

ITF Юлія Стародубцева

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