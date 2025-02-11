Монфіс знявся з турніру ATP 250 у Марселі

Французький тенісист Гаель Монфіс (33) прокоментував своє рішення знятись з турніру у Марселі.

Про це спортсмен розповів в коментарі Univers Tennis.

"Я змушений пропустити турнір через травму. У моєму віці такі ушкодження – кінець кар'єри. Я планую поїхати у Доху і там вирішу, чи зможу я продовжувати грати", – розповів Монфіс.

🎙️ « À mon âge, une grosse blessure, c’est fin de carrière (…) J’ai une petite déchirure à la cuisse, donc je ne peux toujours pas jouer. J’irai à Doha pour voir si je peux reprendre »



Gael Monfils explique ses récents forfaits et espère faire son retour rapidement. 🇫🇷 pic.twitter.com/M8Gg62c9SK — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) February 9, 2025

Турнір ATP 250 розпочався вчора, 10 лютого, і триватиме до 16 лютого.

Зазначимо, що чоловік Світоліної пробився до 1/8 фіналу Australian Open-2025, проте поступився Бену Шелтону, відмовившись від продовження боротьби після трьох тай-брейків.

Раніше переможець Відкритого чемпіонату США 2003 року розповів, за що вболівальники та інші гравці люблять Монфіса.