Монфіс знявся з турніру ATP 250 у Марселі
Гаель Монфіс
instagram.com/atptour
Французький тенісист Гаель Монфіс (33) прокоментував своє рішення знятись з турніру у Марселі.
Про це спортсмен розповів в коментарі Univers Tennis.
"Я змушений пропустити турнір через травму. У моєму віці такі ушкодження – кінець кар'єри. Я планую поїхати у Доху і там вирішу, чи зможу я продовжувати грати", – розповів Монфіс.
Турнір ATP 250 розпочався вчора, 10 лютого, і триватиме до 16 лютого.
Зазначимо, що чоловік Світоліної пробився до 1/8 фіналу Australian Open-2025, проте поступився Бену Шелтону, відмовившись від продовження боротьби після трьох тай-брейків.
Раніше переможець Відкритого чемпіонату США 2003 року розповів, за що вболівальники та інші гравці люблять Монфіса.