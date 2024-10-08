Чоловік Світоліної несподівано переграв 15-ту ракетку світу на Мастерсі в Шанхаї

Французький тенісист Гаель Монфіс (46) здобув ще одну перемогу на хардовому Мастерсі в Шанхаї, Китай.

В матчі третього раунду чоловік Еліни Світоліної в трьох сетах переграв 16-го сіяного Юго Умбера (15) з Франції.

Матч тривав 2 години 14 хвилин. 38-річний француз виконав 10 подач навиліт, у суперника ейсів було 5. Гаель припустився 3 подвійних помилок, у Юго було дві. Монфіс реалізував 3 із 8 брейкпойнтів, Умбер – 3 з 9.

Гаель став другим найбільш віковим гравцем, який дійшов до 1/8 фіналу в Шанхаї, після Роджера Федерера в 2019 році.

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000

Шанхай, Китай, Хард

Призовий фонд – $10,298,535

Третє коло, 8 жовтня

Гаель Монфіс (Франція) – Юго Умбер (Франція) 7:6(7), 2:6, 6:1

В наступному раунді Монфіс зіграє проти 3-го сіяного Карлоса Алькараса (2) з Іспанії.

Найкраще досягнення Гаеля на турнірі в Шанхаї – 1/4 фіналу у 2013 році.

В першому колі Монфіс переграв Даміра Джумгура (94) з Боснії і Герцеговини, у другому – Себастьяна Баєса з Аргентини.