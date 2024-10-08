Чоловік Світоліної несподівано переграв 15-ту ракетку світу на Мастерсі в Шанхаї
Французький тенісист Гаель Монфіс (46) здобув ще одну перемогу на хардовому Мастерсі в Шанхаї, Китай.
В матчі третього раунду чоловік Еліни Світоліної в трьох сетах переграв 16-го сіяного Юго Умбера (15) з Франції.
Матч тривав 2 години 14 хвилин. 38-річний француз виконав 10 подач навиліт, у суперника ейсів було 5. Гаель припустився 3 подвійних помилок, у Юго було дві. Монфіс реалізував 3 із 8 брейкпойнтів, Умбер – 3 з 9.
Гаель став другим найбільш віковим гравцем, який дійшов до 1/8 фіналу в Шанхаї, після Роджера Федерера в 2019 році.
В наступному раунді Монфіс зіграє проти 3-го сіяного Карлоса Алькараса (2) з Іспанії.
Найкраще досягнення Гаеля на турнірі в Шанхаї – 1/4 фіналу у 2013 році.
В першому колі Монфіс переграв Даміра Джумгура (94) з Боснії і Герцеговини, у другому – Себастьяна Баєса з Аргентини.