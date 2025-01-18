Навіть не мрію: Монфіс прокоментував можливість перемоги на Australian Open
Французький тенісист Гаель Монфіс прокоментував перемогу над четвертою ракеткою світу Тефлором Фріцем.
Слова спортсмена наводить Великий теніс України.
"Грати проти сильних суперників, на великих аренах, перед чудовою публікою, з хорошою енергетикою – ось чого я хочу у свої 38 років. І я отримав це. Мені ще й пощастило здобути перемогу. Саме заради таких моментів я продовжую грати.
Виграти Australian Open? Давайте будемо чесними, я навіть не мрію про це. Я мрію про те, щоб дожити до старості, мати багато дітей і бути здоровим.
Можливо, це ваша мрія. А про свою я вам тільки що розповів. Теніс – це прекрасно, але є дещо важливіше за нього", – розповів Монфіс.
Ця перемога стала восьмою поспіль для Монфіса – минулого тижня він здобув титул на турнірі ATP 250 в Окленді, Нова Зеландія.
Зазначимо, що Гаель, разом з Новаком Джоковичем, встановив цікаве ветеранське досягнення на Australian Open.
Окрім того, француз підтримав свою дружину – Еліну Світоліну, яка сьогодні здобула важливу перемогу над четвертою ракеткою світу Паоліні.