Навіть не мрію: Монфіс прокоментував можливість перемоги на Australian Open

Французький тенісист Гаель Монфіс прокоментував перемогу над четвертою ракеткою світу Тефлором Фріцем.

Слова спортсмена наводить Великий теніс України.

"Грати проти сильних суперників, на великих аренах, перед чудовою публікою, з хорошою енергетикою – ось чого я хочу у свої 38 років. І я отримав це. Мені ще й пощастило здобути перемогу. Саме заради таких моментів я продовжую грати.



Виграти Australian Open? Давайте будемо чесними, я навіть не мрію про це. Я мрію про те, щоб дожити до старості, мати багато дітей і бути здоровим.



Можливо, це ваша мрія. А про свою я вам тільки що розповів. Теніс – це прекрасно, але є дещо важливіше за нього", – розповів Монфіс.