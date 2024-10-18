Четверта ракетка світу не планує повертатися в теніс після пологів

Четверта ракетка світу Джессіка Пегула впевнена, що не буде повертатися в теніс після того, як народить дитину.

Слова американки цитує The National.

"Хоча є ті, хто ще довго грає після 30, у цей період все одно трохи більше цінуєш можливість грати, ніж у 20 років. Я трохи нервую з цього приводу, нехай і не відчуваю себе на 30 – скоріше на 25. І в цього свої плюси.

Я захоплююся жінками в Турі, у яких є діти, і вважаю, що це здорово. Але я точно не планую повертатися після пологів. Не уявляю собі такого. Я досить категорична в рішеннях, коли знаю, чого хочу. І, по-моєму, це такий випадок.

Немає конкретного моменту, коли я збираюся піти. Але, звичайно, є багато інших справ, які хотілося б встигнути до 40-річчя".

Відзначимо, що Пегулі наразі 30 років, раніше вона кваліфікувалась на Підсумковий турнір WTA який відбудеться з 2 по 9 листопада в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Цікаво, що статки її батька, американського бізнесмена Террі Пегули, оцінюються в 7,7 мільярда доларів. За свою професійну кар'єру 30-річна Джессіка Пегула заробила $16,295,051 призових. Цього року вона грала у фіналі US Open.

У 2021 році Джессіка вийшла заміж. Обранцем американської тенісистки став фінансовий аналітик Тейлор Гахаген. Пара перебувала у стосунках з 2015 року.

Раніше стало відомо, що Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Белінда Бенчич повернеться на корт в кінці жовтня. У квітні цього вона народила доньку Беллу.