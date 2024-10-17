Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 повернеться на корт в кінці жовтня

Ексчетверта ракетка світу Белінда Бенчич отримала wild card на 75-тисячник ITF у Гамбурзі.

Про це вона розказала в інтерв'ю для офіційного сайту турніру.

"Я надзвичайно схвильована перед цим виступом у Гамбурзі і дуже вдячна за запрошення. Це буде хороший тест, який покаже, над чим мені потрібно працювати, щоб почати наступний сезон у відмінній формі.

Хочу також побачити, як ми зможемо впоратися з повсякденними обов’язками на турнірі, маючи Беллу поруч. Я ще не на піку форми – ні в ігровому, ні в фізичному плані, але почуваюся дійсно добре і готова до змагань".

У Німеччині швейцарка повернеться до виступів після декрету. Вона не грала з вересня минулого року, а у квітні цього народила доньку Беллу.

Відзначимо, що змагання відбудуться з 28 жовтня по 3 листопада.