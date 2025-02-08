Убий себе, жирна потворо. Чеська тенісистка виклала відео з коментарями хейтерів

Чеська тенісистка Лінда Носкова поділилася хейтерськими коментарями після поразки на хардових змаганнях категорії WTA 500 Абу-Дабі.

39-та ракетка світу поступилася в півфіналі 20-річній американці Ешлін Крюгер (51) із рахунком 6:7(2), 4:6.

Після матчу Носкова виклала 29-секундне відео, у якому показала десятки скріншотів із образливими повідомленнями. Серед них були такі: "Нехай у тебе буде рак, с*ко. І, сподіваюся, тебе зґвалтують, шматок лайна", "Убий себе, жирна потворо", "Я молитимуся, щоб ти здохла, жирний шматок лайна", "Сподіваюся, араби продадуть тебе в біле рабство".

Чеська тенісистка іронічно підписала відео: "Може, мені варто зробити це традицією?".

Зазначимо, що Носкова вже не вперше викладає такі відео. Тенісистки з інших країн також часто скаржаться на необґрунтовані хвилі хейту після поразок.

Крюгер у фіналі буде змагатися за титул із швейцаркою Беліндою Бенчич (157).