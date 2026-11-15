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Неймовірна психологічна стійкість, – чемпіонка Вімблдона оцінила гру Світоліної на WTA Finals

Станіслав Матусевич — 15 листопада 2026, 15:35
Неймовірна психологічна стійкість, – чемпіонка Вімблдона оцінила гру Світоліної на WTA Finals
Маріон Бартолі
Getty Images

Чемпіонка Вімблдона-2013, француженка Маріон Бартолі, висловила свою думку щодо покращення гри українки Еліни Світоліної протягом Підсумкового турніру.

Слова екстенісистки наводить Великий теніс України.

"Яких неймовірних психологічних зусиль це коштувало Еліні – настільки змінити свою гру після того, як вона приїхала сюди не в найкращій формі й, можливо, вже відчувала втому після довгого сезону. До того ж її тренер, який зазвичай супроводжує її протягом року, зараз не поруч.

Зуміти все це змінити й продемонструвати такий виступ, як сьогодні – для цього потрібна просто неймовірна психологічна стійкість", – не приховувала свого захоплення Бартолі.

Нагадаємо, що на груповій стадії Підсумкового турніру Еліна спочатку програла "нейтральній" Міррі Андрєєвій, а потім здобула дві перемоги – над чешкою Кароліною Муховою та "нейтральною" Аріною Сабалєнкою. У півфіналі українка розгромила ще одну чешку, Лінду Носкову.

15 листопада Світоліна проведе фінальний матч Підсумкового турніру проти Андрєєвої. З анонсом поєдинку можна ознайомитися на сайті Чемпіон.

Підсумковий турнір WTA Еліна Світоліна

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