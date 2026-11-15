Неймовірна психологічна стійкість, – чемпіонка Вімблдона оцінила гру Світоліної на WTA Finals
Чемпіонка Вімблдона-2013, француженка Маріон Бартолі, висловила свою думку щодо покращення гри українки Еліни Світоліної протягом Підсумкового турніру.
Слова екстенісистки наводить Великий теніс України.
"Яких неймовірних психологічних зусиль це коштувало Еліні – настільки змінити свою гру після того, як вона приїхала сюди не в найкращій формі й, можливо, вже відчувала втому після довгого сезону. До того ж її тренер, який зазвичай супроводжує її протягом року, зараз не поруч.
Зуміти все це змінити й продемонструвати такий виступ, як сьогодні – для цього потрібна просто неймовірна психологічна стійкість", – не приховувала свого захоплення Бартолі.
Нагадаємо, що на груповій стадії Підсумкового турніру Еліна спочатку програла "нейтральній" Міррі Андрєєвій, а потім здобула дві перемоги – над чешкою Кароліною Муховою та "нейтральною" Аріною Сабалєнкою. У півфіналі українка розгромила ще одну чешку, Лінду Носкову.
15 листопада Світоліна проведе фінальний матч Підсумкового турніру проти Андрєєвої. З анонсом поєдинку можна ознайомитися на сайті Чемпіон.