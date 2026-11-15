Неймовірна психологічна стійкість, – чемпіонка Вімблдона оцінила гру Світоліної на WTA Finals

Чемпіонка Вімблдона-2013, француженка Маріон Бартолі, висловила свою думку щодо покращення гри українки Еліни Світоліної протягом Підсумкового турніру.

Слова екстенісистки наводить Великий теніс України.

"Яких неймовірних психологічних зусиль це коштувало Еліні – настільки змінити свою гру після того, як вона приїхала сюди не в найкращій формі й, можливо, вже відчувала втому після довгого сезону. До того ж її тренер, який зазвичай супроводжує її протягом року, зараз не поруч.

Зуміти все це змінити й продемонструвати такий виступ, як сьогодні – для цього потрібна просто неймовірна психологічна стійкість", – не приховувала свого захоплення Бартолі.