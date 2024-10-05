Беккер підтримав заяву Долгополова щодо найкращих тенісистів сучасності

Відомий у минулому український тенісист Олександр Долгополов не погодився із 7-разовим чемпіоном турнірів Grand Slam Матсом Віландером, який заявив, що Яннік Сіннер і Карлос Алькарас за рівнем гри перевершують "Велику трійку".

Легендарний німецький тенісист Борис Беккер підтримав українця у соцмережі X.

"Сподіваюся, Роджер, Новак і Рафа не слухають мене, але з погляду якості, коли Сіннер і Алькарас перебувають у своїй найкращій формі, ніхто і ніколи не грав у кращий теніс", – заявив Віландер, який коментує матчі для Eurosport.

"Вибач, Матсе, останнім часом я рідко дивлюся теніс, але випадково подивився хайлайти фіналу в Пекіні. Схильний категорично не погодитися, "Велика трійка" мала набагато вищий рівень розуміння висоти, зміни темпу та кутів. У хороший день ніколи не вибрав би нинішніх зірок", – відповів українець.

Долгополова підтримав Борис Беккер:

"Погоджуюся з думкою Алекса, вибач Матсе".

Відзначимо, що Долгополов, який колись був 13-ю ракеткою світу, наразі є військовослужбовцем ЗСУ.

Борис Беккер – колишній №1 рейтингу ATP, шестиразовий переможець турнірів Grand Slam, олімпійський чемпіон.