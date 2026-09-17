Російська тенісистка з першої сотні рейтингу WTA змінила громадянство

Росіянка Анна Блінкова, 94 ракетка світу, яка з 2017 року мешкає і тренується у Франції, змінила громадянство на французьке.

Про це повідомляє RMC Sport.

На офіційному сайті WTA Блінкова перебуває у списку тенісисток, які представляють Францію. Від самої спортсменки офіційного підтвердження інформації не було, у профілі тенісистки в інстаграмі залишається російський прапор.

28-річна Блінкова є переможницею двох турнірів WTA в одиночному розряді. Найвище у світовому рейтингу підіймалася на 34 місце у серпні 2023 року.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну громадянство змінили вже 16 російських тенісисток. Блінкова стала четвертою серед тих, хто перейшов під прапори Франції після Варвари Грачової, Ксенії Євремової та Ярослави Барташевич.

Нагадаємо, два місяці тому чемпіонка юніорського Ролан Гаррос-2026 росіянка Аліса Октябрьова змінила громадянство на чеське.