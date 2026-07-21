Російська чемпіонка юніорського Ролан Гаррос-2026 змінила громадянство

17-річна Аліса Октябрьова, чемпіонка юніорського Ролан Гаррос-2026, змінила громадянство з російського на чеське.

На офіційному сайті WTA у профілі тенісистки біля її прізвища з'явився прапор Чехії.

Октябрьова є уродженкою Москви, однак з одного року мешкає разом з батьками у Празі. Раніше вона заявляла, що вважає себе чешкою.

"Чесно кажучи, вважаю себе чешкою ​​– у мене і з російською тому проблеми, у Празі школа, друзі, тренери – все чеською. Для мене Прага – дім. Повертатися додому – отже, їхати до Праги. Тренуватися там не завжди просто через погоду, але все одно це назавжди мій дім. У Росії за все життя я була лише один раз – на турнірі до 14 років Christmas Cup", – казала тенісистка.

Інформацію про зміну громадянства спортсменка не коментувала.

Октябрьова стала 11-ю тенісисткою, яка змінила російське громадянство від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, три тижні тому Аліна Чараєва перейшла під прапори Вірменії.