Максимально дивний вчинок: латвійська тенісистка змінила громадянство на білоруське

24-річна латвійська тенісистка Камілла Бартоне змінила громадянство на білоруське.

Про це повідомляє Delfi.lv.

У профілях спортсменки на сайтах WTA та ITF зникла згадка про Латвію як країну, за котру виступає Бартоне. Саме так на цих сайтах виглядають профілі гравців з Білорусі та Росії, які після повномасштабного вторгнення в Україну мають так званий "нейтральний" статус.

При цьому Бартоне присутня в рейтингу тенісисток Білоруської тенісної федерації, а місцем її тренувань вказано Мінськ.

Як свідчать публікації самої спортсменки в сторіс акаунту в інстаграмі, останні місяці вона переважно перебуває в Білорусі, де минулими вихідними взяла участь у місцевих змаганнях.

Генеральний секретар Латвійського тенісного союзу (LTS) Іван Кузовенков заявив, що з зими федерація не спілкувалася з Бартоне і не має інформації про те, що тенісистка змінила спортивне представництво на білоруське.

Сама спортсменка ніяк не коментувала свій вчинок.

Бартоне, яка посідає 808 місце в рейтингу WTA, не виступала на професійних тенісних турнірах з середини травня.

Нагадаємо, місяць тому російська чемпіонка юніорського Ролан Гаррос-2026 змінила громадянство на чеське.