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Соболенко знялась з Вімблдону-2024

Владислав Уткін — 1 липня, 15:47
Соболенко знялась з Вімблдону-2024

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко (3) не буде виступати на Вімблдоні-2024 через травму плеча.

Про це повідомив офіційний сайт WTA.

Соболенко тренувалася на Вімблдоні в понеділок вранці, але після цього прийняла рішення припинити участь. Це перший випадок в її кар'єрі, коли вона пропустила турнір Grand Slam через травму.

Білоруска мала провести поєдинок першого кола проти американки Еміни Бектас. Соболенко замінить інша "нейтральна" тенісистка, росіянка Еріка Андреєва.

Раніше ми повідомляли, що Соболенко не зіграє на Олімпійських іграх-2024.

Аріна Соболенко Вімблдон-2024

Аріна Соболенко

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