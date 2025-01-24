Визначився час фінального матчу у чоловічому одиночному розряді на Australian Open-2025

26 січня відбудеться фінальний поєдинок у чоловічому одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. В матчі за титул зустрінуться перша ракетка світу Яннік Сіннер з Італії і №2 рейтингу ATP Александр Звєрєв.

Australian Open 2025

Мельбурн, Австралія, хард

Фінал, чоловіки, одиночний розряд

Призовий фонд: $59,8 млн

26 січня

10:30. Яннік Сіннер (Італія, 1) – Александр Звєрєв (Німеччина, 2), Род Лейвер Арена

Звєрєв і Сіннер раніше грали 6 разів, перевага на боці німця (4:2), на турнірах Grand Slam – 2:1, на харді – 3:1. Однак варто зазначити, що в попередньому очному матчі була зафіксована перемога італійця.

Усі зустрічі:

2020. Ролан Гаррос, ґрунт, 4-те коло – Сіннер, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3

2020. ATP 250 Кельн, хард у приміщенні, півфінал – Звєрєв, 7:6(3), 6:3

2021. US Open, хард, 4-те коло – Звєрєв, 6:4, 6:4, 7:6(7)

2022. ATP Masters 1000 Монте-Карло, ґрунт, чвертьфінал – Звєрєв, 5:7, 6:3, 7:6(5)

2023. US Open, хард, 4-те коло – Звєрєв, 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3

2024. ATP Masters 1000 Цинциннаті, хард, півфінал – Сіннер, 7:6(9), 5:7, 7:6(4)

У півфінальному матчі проти Звєрєва через травму знявся 10-разовий чемпіон австралійського мейджора Новак Джокович (7). Сіннер на цій стадії впевнено здолав Бена Шелтона (20), здобувши перемогу у трьох сетах – 7:6(2), 6:2, 6:2. Для Сіннера це буде третій фінал мейджорів, в його активі два хардові титули, здобуті минулого сезону.

Італієць, який захищає минулорічний титул, за будь-якого результату фінального матчу збереже лідерство у світовому рейтингу. Звєрєв залишиться другим, але в разі перемоги на 1825 очок буде випереджати Карлоса Алькараса (3).

Звєрєв дійшов до матчу за титул на трьох різних турнірах Grand Slam. У фіналі US Open 2020 він поступився Домініку Тіму, а на Ролан Гаррос 2024 програв Карлосу Алькарасу.

Шлях до фіналу

Сіннер на шляху до фіналу обіграв Ніколаса Харрі (36), Трістана Скулкейта (173), Маркоса Гірона (46), Хольгера Руне (13), Алекса Де Мінора (8) і Бена Шелтона (20).

Звєрєв на попередніх стадіях переграв Люку Пуя (103), Педро Мартінеса (44), Джейкоба Фірнлі (92), Уго Умбера (14), Томмі Пола (11) і Новак Джоковича (7).

Хто фаворит

На думку ліцензійного букмекера FAVBET, більші шанси на успіх має італієць. Коефіцієнт на його перемогу – 1,37. Перемога Звєрєва – 3,3.

Де дивитися

Пряма онлайн-трансляція матчу відбудеться на телеканалі Євроспорт. Також трансляції доступні в медіасервісі MEGOGO. Детальніше – ТУТ.

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