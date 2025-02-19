АТР прокоментувала інцидент зі стріляниною під час турніру у Браззавілі

Асоціація тенісистів-професіоналів АТР заявила, що інцидент зі стріляниною під час матчів турніру серії челенджер у Браззавілі не ніс для учасників змагань жодної небезпеки.

"Ми можемо підтвердити, що гра була тимчасово призупинена сьогодні на челленджері у Браззавілі в Республіці Конго через звичайні тренування, проведені поліцейською академією неподалік. Призупинення тривало приблизно 10 хвилин, після чого гра відновилася без проблем", – йдеться у повідомленні асоціації.

Нагадаємо, що напередодні прямо під час ігор на грунтовому челенджері у Браззавілі неподалік від арени пролунали постріли, через що організатори змушені були тимчасово призупинити матчі турніру.