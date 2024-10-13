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Сабалєнко здолала Ціньвень у фіналі турніру в Ухані

Олександр Булава — 13 жовтня, 15:05
Сабалєнко здолала Ціньвень у фіналі турніру в Ухані
Аріна Сабалєнка
WTA

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень (7) поступилась нейтральній тенісистці з білоруським паспортом Аріні Сабалєнко (2) у фіналі хардового турніру WTA 1000 в Ухані (Китай).

Матч тривав 2 години 41 хвилину та завершився з рахунком 6:3,5:7,6:3. Сабалєнко 7 разів подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

Для білоруської тенісистки це третій тріумф на кортах Уханя, раніше вона перемага у турнірі у 2018-му й у 2019-му.

WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард
Призовий фонд – $3,221,715
Фінал, 13 жовтня

Аріна Сабалєнко – Чжен Ціньвень (Китай) 1:6, 6:4, 6:4

Нагадаємо, на шляху у півфіналі турніру Сабалєнко здолала американку Коко Гофф (4).

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