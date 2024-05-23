Соболєва з перемоги стартувала на турнірі в Італії

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (248) обіграла француженку Аліс Раме (484) у першому колі ґрунтовому турнірі ITF W75 у Градо (Італія).

Матч тривав 1 годину 28 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:1.

У наступному колі суперницею українки буде Сузан Бандеккі (345) зі Швейцарії.

CITTА DI GRADO TENNIS CUP — ITF W75

Градо, Італія

Призовий фонд — $60000

ґрунт

Перше коло, 23 травня

Анастасія Соболєва (Україна) — Аліс Раме (Франція) 6:3, 6:1

Напередодні Соболєва прикро поступилася в другому колі турніру в Пармі.