Соболєва з перемоги стартувала на турнірі в Італії
— 23 травня, 21:52
Українська тенісистка Анастасія Соболєва (248) обіграла француженку Аліс Раме (484) у першому колі ґрунтовому турнірі ITF W75 у Градо (Італія).
Матч тривав 1 годину 28 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:1.
У наступному колі суперницею українки буде Сузан Бандеккі (345) зі Швейцарії.
CITTА DI GRADO TENNIS CUP — ITF W75
Градо, Італія
Призовий фонд — $60000
ґрунт
Перше коло, 23 травня
Анастасія Соболєва (Україна) — Аліс Раме (Франція) 6:3, 6:1
Напередодні Соболєва прикро поступилася в другому колі турніру в Пармі.