Соболєва залишила австралійський турнір ITF W75, програвши в першому колі
Рано вранці вівторка, 4 лютого, відбувся матч першого кола турніра ITF W75 в австралійському Брісбені.
Восьма ракетка України Анастасія Соболєва зустрілася з 294 ракеткою світу Лізетт Кабрерою, яка виступала у рідних стінах.
І хоча поєдинок складався з трьох сетів, його важко назвати конкурентним. А все через те, наскільки швидко вони закінчувалися. Переможниця сету щоразу робила три брейк-пойнти: спочатку це була Анастасія, а потім двічі – її суперниця.
У підсумку матч тривав 1 годину 45 хвилин та завершився, на жаль, поразкою 20-річної українки 1:2.
Brisbane 2 – ITF W75
Брісбен, Австралія, хард
Призовий фонд – $60 000
Перше коло, 4 лютого
Лізетт Кабрера (Австралія) – Анастасія Соболєва (Україна) 2:6, 6:2, 6:0
Анастасія Соболєва залишає турнір, у той час як Лізетт Кабрера крокує далі. У другому колі її суперницею буде американка Клер Лю, яка здолала китаянку Сіньсінь Яо.
Нагадаємо, що вчора третя ракетка України Ангеліна Калініна пробилася до другого кола турніру в Румунії.