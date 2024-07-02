Ексдесята ракетка світу: Я програвав клоунам — мені неприємно це казати, але буду чесним

Американський тенісист Френсіс Тіафу вважає, що гравці, які перемагали його останнім часом — клоуни.

Його слова наводить Ubi Tennis.

"Буквально рік тому я був 10-м у світі, а зараз ледь отримав посів на Вімблдоні. Я програвав клоунам — мені неприємно це казати, але буду чесним. Я почав сумніватися в собі, але в кінці тунелю завжди є світло. Мені дуже допоміг Бог", — сказав Тіафу.

За останні 6 місяців Френсіс опустився з 16 на 30 позицію в рейтингу ATP. Напередодні американець був близький до вильоту з першого кола Вімблдону, але йому вдалося відігратися з 0:2 за сетами і пробитися до наступного раунду.

В другому колі Тіафо зіграє завтра, 3 липня. Його наступний суперник — хорват Борна Чоріч (89).