Алькарас: Я пишаюся собою протягом усього року

Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас прокоментував свій сезон-2024, він пишається власними результатами.

Його слова передає Tennis365.

"Мета до кінця сезону? Перемагати у кожному турнірі, в якому я беру участь. Я думаю, що граю чудово. Я дійсно пишаюся собою весь рік. Залишилося лише кілька турнірів до кінця сезону. Я дуже хочу перемогти тут. Я йтиму тиждень за тижнем і день за днем. Сподіваюся на відмінний результат", – сказав Алькарас.

Нагадаємо, напередодні іспанець тріумфував на турнірі ATP 500 в Пекіні. На Олімпійських іграх 2024 він дійшов до фіналу, де поступився Новаку Джокович, якого до цього здолав у фіналі Вімблдона-2024.

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Також 21-річний тенісист став переможцем Ролан Гаррос-2024 та турніру ATP 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.