Алькарас знову спровокував шипперів, лайкнувши відому тенісистку

Іспанський тенісист Карлос Алькарас викликав багато обговорень у соцмережах після того, як поставив лайк на відео британки Емми Радукану.

Чемпіонка US-2021 поділилася лайфстайл відео, в яке потрапили кадри з тренувань та відпочинку тенісистки. Уважні вболівальники відразу звернули увагу на те, що одним із перших, хто поставив уподобайку, став саме Алькарас.

Іспанця та британку шипперять уже доволі давно. Раніше Емму вже неодноразово помічали на матчах за участі Карлоса, також вона особливо схвально відгукувалася про його гру у своїх інтерв'ю. Втім, обидва тенісисти заперечували, що перебувають у стосунках, адже наразі вони повністю зосереджені на своїх кар'єрах.

Нагадаємо, у 2024 році Алькарас виграв два турніри Grand Slam – Ролан Гаррос та Вімблдон, а от Радукані поки ніяк не може повернутися до своєї найкращої форми після численних травм.