Алькарас: Грати в парі з Надалем на Олімпіаді — це мрія

Іспанський тенісист Карлос Алькарас з нетерпінням чекає на виступ у парі з легендарним Рафаелем Надалем на Олімпійських іграх-2024.

Слова третьої ракетки світу цитує Marca.

"Я з великим ентузіазмом чекаю Ігор. І тим краще, що йдеться про виступ у парі з Надалем. Я з нетерпінням чекаю змагань. Я не знаю, як це буде, але ми зробимо все можливе і вкладемо весь наш ентузіазм, щоб насолодитися грою і зробити так, щоб люди вдома і ті, хто приїде в Париж, отримали задоволення.

У мене менше досвіду гри в парі. Але я сподіваюся швидко адаптуватися до парного розряду. Мені подобається грати в парі, але через ті труднощі, які виникають в одиночці, мені не дають грати більше. Ці тренувальні дні будуть ключовими для того, щоб набути впевненості та стартувати якомога краще.

Виступ із Надалем — для мене це мрія. Очевидно, що імена не гарантують успіх. Шлях складний, але захопливий, і я збираюся насолоджуватися ним повною мірою. Ми сподіваємося зіграти багато матчів разом, і це буде пам'ять, яка залишиться зі мною. Мені є чого повчитися у Рафи. Те, як він змагається, як він бореться на корті, як він ніколи не здається і ніколи не віддає очко. Його вміння розв'язувати проблеми викликає захоплення, і я завжди намагаюся наслідувати його приклад на корті та поза ним. Його скромність, при всьому тому, чого він досяг, гідна захоплення", — розповів Алькарас.