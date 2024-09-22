Агент Федерера висловився про можливий матч його підопічного проти Надаля

Агент 20-разового переможця турнірів Grand Slam Роджера Федерера, Тоні Годсік, вважає, що матч між його підопічним та іспанцем Рафаелем Надалем можливий у майбутньому, за сприятливих умов.

Його слова передає Marca.

"Відтоді, як Роджер вийшов на пенсію, він не хоче грати, поки не відчуває себе фізично здоровим. Я думаю про рекордну кількість глядачів, яку вони побили в Південній Африці. Ми любимо робити великі справи. Якщо колись з'явиться можливість побити цей рекорд, я впевнений, Роджер розгляне її. Їм обом подобається працювати разом. У майбутньому все можливо", – сказав Годсік.

Нагадаємо, Федерер завершив кар'єру в тенісі після розіграшу Кубку Лейвера в вересні 2022 року. Це був матч, у якому він виступив разом із Надалем.

У 2024 році Надаль взяв участь лише в одному турнірі Grand Slam — своєму улюбленому Ролан Гаррос, але вилетів у першому колі після поразки від Александра Звєрєва.

Нещодавно "Король грунту" зіграв на Олімпійських іграх 2024 у Парижі — в одиночному розряді вилетів у другому колі від Новака Джоковича, а в парі з Карлосом Алькарас дійшов до чвертьфіналу.