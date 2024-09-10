Подрез знищила опонентку на старті ґрунтового турніру у Франції

Українська тенісистка Вероніка Подрез (451) розгромила нідерландку Емму Ван Поппел (1253) в першому колі ITF W15 в Діжоні, Франція.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:1.

Обидва сети проходили за однаковим сценарієм. Українка впевнено починала гру, та за рахунку 2:0 втрачала один гейм. Далі, зібравшись із силами, Подрез розбивала нідерландку.

ITF W15 Dijon

Діжон, Франція

Ґрунт, жінки

Перше коло, 10 вересня

Вероніка Подрез (Україна) — Емма Ван Поппел (Нідерланди) 6:1, 6:1

Суперницею українки у другому колі турніру стане представниця Сербії Бояна Марінковіч (993). Зустріч запланована на 12 вересня, орієнтовний початок — 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні 17-річна Подрез стала переможницею турніру ITF W15 у Франції.