Крейчикова та Паоліні визначать переможницю Вімблдона-2024: прев'ю

Сьогодні, 13 липня, на Вімблдонському турнірі визначиться чемпіонка жіночого одиночного розряду. Чешка Барбора Крейчикова зіграє проти сенсаційної італійки Ясміне Паоліні.

Початок матчу заплановано на 16:00 за київським часом.

Рейтинг

Напередодні турніру італійка посідала 7 сходинку в рейтингу WTA, Крейчикова — 32-гу.

Історія

Єдина зустріч між тенісистками відбулася в далекому 2018 році у чвертьфіналі Australian Open. Тоді сильнішою виявилась чеська тенісистка, яка без проблем виграла у 2 сетах — 6:2, 6:1.

Паоліні

В активі італійки всього 1 титул на турнірах WTA. Турнір у Дубаї у 2024-му. Загалом цьогоріч 28-річна Паоліна здійснила справжній прорив до еліти, До цього року найкращим результатом на турнірі Grand Slam в італійки був вихід у друге коло. Проте у 2024-му Паоліні зіграла у 4 колі АО, потім у фіналі Ролан Гаррос і ось зараз фінал Вімблдона. У Лондоні Ясміне ніколи не долала бар'єр 1 кола (2021, 2022, 2023).

Крейчикова

28-річна представниця - ексдруга ракетка світу, переможниця 7 турнірів WTA, чемпіонка Ролан Гаррос-2021. На Вімблдоні раніше не діставалася далі 1/8 фіналу.

Де дивитися матч онлайн

В Україні пряма трансляція фінального поєдинку відбудеться на телеканалах Setanta Sports.