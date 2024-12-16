Юніорські збірні України показали прекрасний результат на відкритому чемпіонаті у Литві
Юніорські збірні України з плавання
USF
На відкритих юніорських міжнародних змаганнях з плавання, які проходили у Литві, збірна України показала прекрасний результат та здобула 26 медалей (10 золотих, 7 срібних та 9 бронзових).
Про це повідомляє Федерація плавання України.
Додамо, що на цьому турнірі були встановлені п’ять юніорських та 15 юнацьких рекордів України.
Золото нагороди здобули такі спортсмени:
- Антон Денисенко (200 м комплексне плавання, 400 м комплексне плавання);
- Антон Денисенко, (комбінована змішана естафета 4 x 100 м);
- Софія Джура (комбінована змішана естафета 4 x 100 м);
- Станіслав Кіященко (комбінована змішана естафета 4 x 100 м);
- Ірина Мілютіна (комбінована змішана естафета 4 x 100 м);
- Станіслав Кіященко (100 м брас, 50 м брас);
- Ірина Мілютіна (50 м брас);
- Софія Джура (200 м батерфляй, 100 м батерфляй);
- Денис Малиш (200 м батерфляй);
- Марія Єпіфанова (1500 м вільний стиль).
Нещодавно, на чемпіонаті світу-2024, який проходив у столиці Угорщини – Будапешті, українські плавці оновили національні рекорди.