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Юніорські збірні України показали прекрасний результат на відкритому чемпіонаті у Литві

Микита Павлів — 16 грудня 2024, 12:41
Юніорські збірні України показали прекрасний результат на відкритому чемпіонаті у Литві
Юніорські збірні України з плавання
USF

На відкритих юніорських міжнародних змаганнях з плавання, які проходили у Литві, збірна України показала прекрасний результат та здобула 26 медалей (10 золотих, 7 срібних та 9 бронзових).

Про це повідомляє Федерація плавання України.

Додамо, що на цьому турнірі були встановлені п’ять юніорських та 15 юнацьких рекордів України.

Золото нагороди здобули такі спортсмени:

  • Антон Денисенко (200 м комплексне плавання, 400 м комплексне плавання);
  • Антон Денисенко, (комбінована змішана естафета 4 x 100 м);
  • Софія Джура (комбінована змішана естафета 4 x 100 м);
  • Станіслав Кіященко (комбінована змішана естафета 4 x 100 м);
  • Ірина Мілютіна (комбінована змішана естафета 4 x 100 м);
  • Станіслав Кіященко (100 м брас, 50 м брас);
  • Ірина Мілютіна (50 м брас);
  • Софія Джура (200 м батерфляй, 100 м батерфляй);
  • Денис Малиш (200 м батерфляй);
  • Марія Єпіфанова (1500 м вільний стиль).

Нещодавно, на чемпіонаті світу-2024, який проходив у столиці Угорщини – Будапешті, українські плавці оновили національні рекорди.

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