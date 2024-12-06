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Відомий склад України на чемпіонат світу з плавання на короткій воді

Микита Павлів — 6 грудня 2024, 13:15
Відомий склад України на чемпіонат світу з плавання на короткій воді
Олександр Желтяков
Фото: USF

Україну на світовій першості представлятимуть шість спортсменів – п'ять чоловіків та одна жінка.

Заявка збірної України опублікована на офіційному сайті Міжнародної федерації з плавання.

До складу національної команди України увійшли:

Чоловіки

  • Арсен Ковальов (50 м, 100 м, батерфляй)
  • Володимир Лисовець (50 м, 100 м, брас)
  • Георгій Лукашев (200 м, батерфляй, 400 м. комплексне плавання)
  • Вадим Нуменко (100 м, 200 м. комплексне плавання)
  • Олександр Желтяков (50 м, 100 м, 200 м. на спині)

Жінки

  • Ніка Шарафутдінова (50 м, 100 м, 200 м. на спині)

У Будапешті розіграють 45 комплектів нагород (по 21 у жіночих та чоловічих дисциплінах та три – у змішаних). Україна буде представлена у 14-ти одиночних змаганнях та у чоловічій естафеті 4х100 м. комплексним стилем.

Нагадаємо, чемпіонат світу пройде з 10 по 15 грудня у столиці Угорщини.

Раніше збірна України здобула 30 медалей на Кубку світу-2024, який проходив в Італії.

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