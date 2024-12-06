Відомий склад України на чемпіонат світу з плавання на короткій воді

Україну на світовій першості представлятимуть шість спортсменів – п'ять чоловіків та одна жінка.

Заявка збірної України опублікована на офіційному сайті Міжнародної федерації з плавання.

До складу національної команди України увійшли:

Чоловіки

Арсен Ковальов (50 м, 100 м, батерфляй)

Володимир Лисовець (50 м, 100 м, брас)

Георгій Лукашев (200 м, батерфляй, 400 м. комплексне плавання)

Вадим Нуменко (100 м, 200 м. комплексне плавання)

Олександр Желтяков (50 м, 100 м, 200 м. на спині)

Жінки

Ніка Шарафутдінова (50 м, 100 м, 200 м. на спині)

У Будапешті розіграють 45 комплектів нагород (по 21 у жіночих та чоловічих дисциплінах та три – у змішаних). Україна буде представлена у 14-ти одиночних змаганнях та у чоловічій естафеті 4х100 м. комплексним стилем.

Нагадаємо, чемпіонат світу пройде з 10 по 15 грудня у столиці Угорщини.

Раніше збірна України здобула 30 медалей на Кубку світу-2024, який проходив в Італії.