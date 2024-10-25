Збірна України здобула Кубок світу-2024

Збірна України з плавання в ластах здобула 30 медалей на Кубку світу-2024, що відбувся в Італії.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Золоті нагороди національній команді принесли Нікіта Алексюк (100 м, 200 м, підводне плавання, юніори), Єлизавета Гречихіна (50 м, 100 м, 200 м, ласти, юніорки), Софія Ламах (200 м, 400 м, біласти), Артем Корнєєв (200 м, біласти, юніори), Олексій Захаров (400 м, ласти), Анна Яковлева (400 м, ласти, юніорки).

Зазначимо, що Нікіта Алексюк на 200 м із результатом 1:18,85 встановив новий юніорський рекорд світу.

"Синьо-жовті" стали найкращими у двох змішаних естафетах 4х100: дорослі - Артем Корнєєв, Євгенія Тимошенко, Олексій Захаров, Вікторія Уварова - та юніори - Артем Корнєєв, Тетяна Пеніна, Давид Єлісєєв, Єлизавета Гречихіна.

Срібні нагороди здобули: Вікторія Уварова (100 м, 200 м, ласти), Тетяна Пеніна (50 м, 100 м, біласти, юніорки), Артур Артамонов (50 м, 100 м, біласти), Анна Яковлева (100 м, 200 м, ласти, юніорки), Юлія Чумак (800 м, ласти), Вероніка Воробйова (800 м, ласти, юніорки), Артем Корнєєв (400 м, біласти, юніори), Софія Гречко (400 м, ласти).

Бронза у Софіі Ламах (100 м, біласти), Ярослава Уманця (50 м, пірнання, 100 м, підводне плавання, юніори), Олександра Кузьменка (800 м, ласти).

Також українки стали другими в естафеті 4х100 м (Анастасія Макаренко, Софія Гречко, Єлизавета Гречихіна, Вікторія Уварова), а чоловіки у даній дисципліні прийшли третіми (Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісєєв, Олексій Захаров).