Учасниця чотирьох Олімпійських ігор вирішила завершити кар'єру в 31-річному віці

Шведська плавчиня Мішель Колеман, яка чотири рази представляла свою країну на Олімпійських іграх, оголосила про завершення кар'єри в 31 рік.

Про це повідомляє Swimswam.com.

" Я дивлюся на свою кар’єру з гордістю та невимовною радістю від усього, що я пережила", – написала Колеман у себе в соцмережах.

Її найкращий результат на Олімпіаді – п'яте місце на Іграх-2021 в командній естафеті 4 х 100 м. Найкращий особистий результат Мішель – сьоме місце під час ОІ-2016 на дистанції 200 м вільним стилем.

Загалом здобула 20 медалей на різних міжнародних змаганнях. Зокрема, на чемпіонаті Європи 2023 стала чемпіонкою на дистанції 50 м вільним стилем.

Батьки Мішель родом із Нової Зеландії, але сама плавчиня народилася в Швеції.

Раніше повідомлялося, що учасника Олімпійських ігор 2012 з плавання засудили на 21 рік тюремного ув'язнення за зґвалтування неповнолітніх.