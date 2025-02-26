Учасника Ігор-2012 засудили на 21 рік за зґвалтування неповнолітніх

Учасника Олімпійських ігор 2012 з плавання Ентоні Джеймса засудили на 21 рік тюремного ув'язнення за зґвалтування неповнолітніх.

Про це пише BBC.

Його підозрювали у сексуальних злочинах, включаючи зґвалтування двох дівчат-підлітків, яким не виповнилося 18 років.

35-річного Джеймса також був визнаний винним у дотиках до дівчини, коли вона була проти. Крім цього колишній плавець змусив іншу надіслати йому фотографії сексуального характеру, коли обом дівчатам було менше 16 років.

Коронний суд Плімута розглядав злочини, скоєні між 2012 і 2022 роками.

Джеймс представляв Велику Британію на Олімпіаді 2012 року в Лондоні та навчався на поліцейського на момент його арешту в січні 2022 року.

Нагадаємо, багаторазового переможця марафонів Бріміна Кіпроріра відсторонили через допінг.