Українці здобули три медалі на серії Всесвітніх ігор з плавання в ластах

Українські плавці здобули три нагороди під час першого змагального дня серії Всесвітніх ігор-2025, що відбуваються в китайському місті Ченду.

Бронзові медалі здобули Євгенія Тимошенко (плавання на 50 метрів у біластах), Софія Гречко (200 метрів у ластах) та Олексій Захаров (400 метрів у ластах).

Напередодні в китайському місті віцечемпіонкою серії Всесвітніх ігор стала українка Катерина Садурська.

Зауважимо, що вже в серпні Ченду прийматиме Всесвітні ігри-2025. Попередні Ігри, які були заплановані на 2021 рік, але через пандемію коронавірусу були перенесені на 2022-й, пройшли в Бірмінгемі, штат Алабама, США.

Україна посіла третє місце в загальному заліку (45 медалей: 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових). Краще за українців виступили лише спортсмени з Німеччини та господарі змагань — американці.

Нагадаємо, що програму Всесвітніх ігор складають дисципліни, що не входять до програми Олімпійських ігор. Змагання проводяться періодичністю один раз в чотири роки починаючи з 1981 року.