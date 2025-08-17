Чергові медалі Всесвітніх ігор допомогли Україні виграти медальний залік у паверліфтингу

Українські спортсмени здобули повний комплект нагород у паверліфтингу в останній змагальний день Всесвітніх ігор.

У важкій категорії нашу збірну представляли Володимир Рисєв (1030 кг загалом) та Костянтин Мусієнко (1040 кг), які виграли срібло та золото відповідно.

Також свою медаль отримав Олексій Бичков – спортсмен посів третє місце у категорії "хевівейт", підійнявши загалом 1110 кг. Андрій Шевченко, який також виступав у цій ваговій категорії, посів п'яте місце (1180 кг, але менше очок за чистоту виступу).

Змагання з паверліфтингу Україна завершила на першому місці медального заліку з цього виду спорту – два золота, п'ять срібних нагород та три бронзових.

Загалом "жовто-сині" мають 44 медалі (16 золотих, 14 срібних, 14 бронзових), що дозволяє утримувати третє загальне місце заліку. Лідер Всесвітніх ігор – Китай, який має 64 різноманітні нагороди, зокрема 36 золотих.

Нагадаємо, напередодні, 16 серпня, Україна виграла п'ять медалей Всесвітніх ігор у паверліфтингу.