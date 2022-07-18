Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна України із 45 медалями посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022, які завершилися в американському Бірмінгемі. У скрабничці українських спортсменів - 16 золотих, 12 срібних і 17 бронзових медалей. Українські атлети одразу на 16 медалей перевершили свій попередній найкращий результат, який було встановлено у 2009 році (29 медалей).

Неймовірно високу планку українці встановили й за золотими медалями - 16! На 6 більше ніж у Вроцлаві-2017.

Виграли медальний залік спортсмени з Німеччини - 47 (24-7-16), на другій сходинці розташувались господарі американці - 44 (16-18-10).

Підсумковий медальний залік

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