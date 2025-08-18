Всі медалісти України на Всесвітніх іграх 2025

У китайському Ченду з 7 по 17 серпня відбулися Всесвітні ігри – престижні змагання, які об’єднують найсильніших спортсменів планети у видах спорту поза програмою Олімпійських ігор.

Збірна України виступила блискуче: наші атлети змагалися у 19 видах спорту та здобули 44 медалі – 16 золотих, 14 срібних та 14 бронзових. Це – другий найкращий результат в історії виступів нашої країни.

Рекорд залишається за попередніми World Games у Бірмінгемі (Алабама, США), де українці вибороли 45 нагород, серед яких також було 16 золотих.

Найбільший успіх у Ченду принесли дисципліни з підводного плавання – одразу 11 медалей. Ще 10 нагород вибороли наші паверліфтери. До цього варто додати блискучі виступи в бойових мистецтвах, спортивній аеробіці, веслуванні та видовищному вейкбордингу.

Що ж таке Всесвітні ігри?

Це глобальні мультиспортивні змагання, які проводяться раз на чотири роки й збирають спортсменів у тих дисциплінах, що не входять до олімпійської програми.

Організатором є Міжнародна асоціація Світових ігор (IWGA), створена ще у 1980 році за ініціативи 12 міжнародних федерацій. Починаючи з 2001 року, турнір проходить під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

Ігри традиційно відбуваються через рік після Олімпіади. Україна вперше взяла участь у 1993 році, коли наші спортсмени здобули три срібні медалі. Відтоді шлях нашої збірної – це історія зростання, характеру та нових спортивних звершень.

Єфросинія Кривицька/Іван Лабунець

Єфросинія Кривицька/Іван Лабунець facebook.com/minmolodsport

🥇спортивна акробатика, змішані пари

Різван Талібов

Різван Талібов facebook.com/scu.org.ua

🥇 Карате, 84+ кг

Дмитро Шелесько

Дмитро Шелесько facebook.com/scu.org.ua

🥇 муай-тай, до 57 кг

Богдан Мочульський

Богдань Мочульський Спортивний комітет України

🥇джиу-джитсу, до 62 кг

Софія Гречко

Софія Гречко mms.gov.ua

🥇 швидкісне підводне плавання 200 м

🥇 400 м у моноласті

Збірна команда з веслування на човнах ( Юрій Бардашевський, Данило Кухарук, Сергій Семенюк, Віктор Свиридюк, Олександр Кальмус, Микола Верховецький, Олеся Матвієнко, Ольга Бураго, Олена Скворцова, Сніжана Жигайло, Катерина Петренко, Анастасія Мазуренко)

facebook.com/scu.org.ua

🥇 Веслування на човнах 8-місні човни, 500 м

🥇 10-місні човни, 2000 м

Андрій Кучеренко

Андрій Кучеренко kspu.edu

🥇 самбо, до 71 кг

Владислав Руднєв

Владислав Руднєв sambo.sport

🥇 самбо, до 79 кг

Петро Давиденко

Петро Давиденко Спортивний Комітет України

🥇самбо, до 88 кг

Гліб Мазур

Гліб Мазур (у червоному) facebook.com/minmolodsport

🥇 кікбоксинг, 63.5 кг

Роман Щербатюк

Роман Щербатюк Спортивний комітет України

🥇кікбоксинг, понад 91 кг

🥇командні змагання (самбо, чоловіки). За команду були заявлені: Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко та Владислав Руднєв.

Анатолій Новописьменний

Анатолій Новописьменний facebook.com/minmolodsport

🥇класичний паверліфтинг, гевівейт

Костянтин Мусієнко

Костянтин Мусієнко sportdonoda.gov.ua

🥇 паверліфтинг, важка вага

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга instagram.com/anzhelika_terliuga/

🥈 карате, 55 кг

Ангеліна Чернявська/Рузанна Вечерук

Рузанна Вечерук та Ангеліна Чернявська Міністерство молоді та спорту України

🥈спортивна акробатика, жіночі пари

Чоловіча група зі спортивної акробатики ( Станіслав Кукурудза, Юрія Савка, Юрія Пуш і Тараса Яруш)

ldufk.edu.ua

🥈 спортивна акробатика

Олексій Захаров

Олексій Захаров Міністерство молоді та спорту

🥈підводне плавання, 400 м

Міністерство молоді та спорту

🥈 естафета 4x50 м підводне плавання (Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісеєв та Олексій Захаров)

Соня Соколова

Соня Соколова instagram.com/a.wake.fish/

🥈 вейкборд та водні лижі

🥈 Командне веслування на човнах (10-місні, 500 м)

Анна Яковлєва

Анна Яковлєва біля Софії Гречко Міністерство молоді та спорту

🥈 швидкісне підводне плавання, 400 м у моноласті

🥈 естафета 4x100 м (швидкісне підводне плавання)

Тетяна Біла

Тетяна Біла Федерація паверліфтингу України

🥈 паверліфтинг, легка вага

Лариса Соловйова

Лариса Соловйова Міністерство молоді та спорту

🥈 паверліфтинг, середня вага

Віталій Коломієць

Віталій Коломієць vin.gov.ua

🥈 паверліфтинг, середня вага

Володимир Рисєв

Володимир Рисєв sportdonoda.gov.ua

🥈 паверліфтинг, важка вага

Дарія Русаненко

Дар`я Русаненко Instagram darya_rusanenko

🥈 паверліфтинг, важка вага

🥉 веслування на човнах (10-місні, 200 м)

Єлизавета Гречихіна, Софія Гречко, Вікторія Уварова та Анастасія Макаренко facebook.com/minmolodsport

🥉 підводне плавання (жіноча естафета 4x100 м)

🥉 естафета 4x50 м (швидкісне підводне плавання)

Артур Артамонов

Артур Артамонов sport-koda.org

🥉 швидкісне підводне плавання у біластах

Анастасія Макаренко

Анастасія Макаренко facebook.com/naukma (Національний університет "Києво-Могилянська академія")

🥉 швидкісне підводне плавання у ластах

Софія Ламах

Софія Ламах

🥉 швидкісне підводне плавання у біластах

Олександр Воропаєв

Олександр Воропаєв Скриншот

🥉 самбо, до 64 кг

Євгенія Поздня та Ангеліна Лисенко

🥉 командні змагання (самбо, жінки). За команду виступали Євгенія Пізня та Ангеліна Лисенко.

Дарина Іванова

Дарина Іванова facebook.com/superpanterka

🥉 кікбоксинг, 52 кг

Аліна Мартинюк

Аліна Мартинюк wakoukraine_official

🥉 кікбоксинг, 60 кг

Анастасія Курашвілі і Станіслав Галайда

Станіслав Галайда та Анастасія Курашвілі facebook.com/minmolodsport

🥉 спортивна аеробіка, змішані пари

Анастасія Дерев'янко

Анастасія Дерев'янко Голова ДонОВА Вадим Філашкін/facebook.com/vadym.filashkin

🥉 паверліфтинг, легка вага

Микола Баранник

Микола Бараннік Луганська ОВА

🥉 паверліфтинг, середня вага

Олексій Бичков

Олексій Бичков sportdonoda.gov.ua

🥉 паверліфтинг, гевівейт