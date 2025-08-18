Всі медалісти України на Всесвітніх іграх 2025
У китайському Ченду з 7 по 17 серпня відбулися Всесвітні ігри – престижні змагання, які об’єднують найсильніших спортсменів планети у видах спорту поза програмою Олімпійських ігор.
Збірна України виступила блискуче: наші атлети змагалися у 19 видах спорту та здобули 44 медалі – 16 золотих, 14 срібних та 14 бронзових. Це – другий найкращий результат в історії виступів нашої країни.
Рекорд залишається за попередніми World Games у Бірмінгемі (Алабама, США), де українці вибороли 45 нагород, серед яких також було 16 золотих.
Найбільший успіх у Ченду принесли дисципліни з підводного плавання – одразу 11 медалей. Ще 10 нагород вибороли наші паверліфтери. До цього варто додати блискучі виступи в бойових мистецтвах, спортивній аеробіці, веслуванні та видовищному вейкбордингу.
Що ж таке Всесвітні ігри?
Це глобальні мультиспортивні змагання, які проводяться раз на чотири роки й збирають спортсменів у тих дисциплінах, що не входять до олімпійської програми.
Організатором є Міжнародна асоціація Світових ігор (IWGA), створена ще у 1980 році за ініціативи 12 міжнародних федерацій. Починаючи з 2001 року, турнір проходить під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.
Ігри традиційно відбуваються через рік після Олімпіади. Україна вперше взяла участь у 1993 році, коли наші спортсмени здобули три срібні медалі. Відтоді шлях нашої збірної – це історія зростання, характеру та нових спортивних звершень.
Єфросинія Кривицька/Іван Лабунець
🥇спортивна акробатика, змішані пари
Різван Талібов
🥇 Карате, 84+ кг
Дмитро Шелесько
🥇 муай-тай, до 57 кг
Богдан Мочульський
🥇джиу-джитсу, до 62 кг
Софія Гречко
🥇 швидкісне підводне плавання 200 м
🥇 400 м у моноласті
Збірна команда з веслування на човнах (Юрій Бардашевський, Данило Кухарук, Сергій Семенюк, Віктор Свиридюк, Олександр Кальмус, Микола Верховецький, Олеся Матвієнко, Ольга Бураго, Олена Скворцова, Сніжана Жигайло, Катерина Петренко, Анастасія Мазуренко)
🥇 Веслування на човнах 8-місні човни, 500 м
🥇 10-місні човни, 2000 м
Андрій Кучеренко
🥇 самбо, до 71 кг
Владислав Руднєв
🥇 самбо, до 79 кг
Петро Давиденко
🥇самбо, до 88 кг
Гліб Мазур
🥇 кікбоксинг, 63.5 кг
Роман Щербатюк
🥇кікбоксинг, понад 91 кг
🥇командні змагання (самбо, чоловіки). За команду були заявлені: Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко та Владислав Руднєв.
Анатолій Новописьменний
🥇класичний паверліфтинг, гевівейт
Костянтин Мусієнко
🥇 паверліфтинг, важка вага
Анжеліка Терлюга
🥈 карате, 55 кг
Ангеліна Чернявська/Рузанна Вечерук
🥈спортивна акробатика, жіночі пари
Чоловіча група зі спортивної акробатики (Станіслав Кукурудза, Юрія Савка, Юрія Пуш і Тараса Яруш)
🥈 спортивна акробатика
Олексій Захаров
🥈підводне плавання, 400 м
🥈 естафета 4x50 м підводне плавання (Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісеєв та Олексій Захаров)
Соня Соколова
🥈 вейкборд та водні лижі
🥈 Командне веслування на човнах (10-місні, 500 м)
Анна Яковлєва
🥈 швидкісне підводне плавання, 400 м у моноласті
🥈 естафета 4x100 м (швидкісне підводне плавання)
Тетяна Біла
🥈 паверліфтинг, легка вага
Лариса Соловйова
🥈 паверліфтинг, середня вага
Віталій Коломієць
🥈 паверліфтинг, середня вага
Володимир Рисєв
🥈 паверліфтинг, важка вага
Дарія Русаненко
🥈 паверліфтинг, важка вага
🥉 веслування на човнах (10-місні, 200 м)
🥉 підводне плавання (жіноча естафета 4x100 м)
🥉 естафета 4x50 м (швидкісне підводне плавання)
Артур Артамонов
🥉 швидкісне підводне плавання у біластах
Анастасія Макаренко
🥉 швидкісне підводне плавання у ластах
Софія Ламах
🥉 швидкісне підводне плавання у біластах
Олександр Воропаєв
🥉 самбо, до 64 кг
🥉 командні змагання (самбо, жінки). За команду виступали Євгенія Пізня та Ангеліна Лисенко.
Дарина Іванова
🥉 кікбоксинг, 52 кг
Аліна Мартинюк
🥉 кікбоксинг, 60 кг
Анастасія Курашвілі і Станіслав Галайда
🥉 спортивна аеробіка, змішані пари
Анастасія Дерев'янко
🥉 паверліфтинг, легка вага
Микола Баранник
🥉 паверліфтинг, середня вага
Олексій Бичков
🥉 паверліфтинг, гевівейт