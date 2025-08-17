Україна фінішувала третьою в медальному заліку Всесвітніх ігор-2025

У неділю, 17 серпня, у китайському Ченду завершилися Всесвітні ігри 2025 року. Збірна України в медальному заліку турніру фінішувала на третьому місці: наші спортсмени сумарно завоювали 44 нагороди, 16 із яких – золоті.

Виграли медальний залік господарі турніру, збірна Китаю, другими фінішували німці. Збірна Італії за сумарною кількістю медалей поступилася лише Китаю, проте із 57 нагород італійців лише 13 були золотими, що принесло команді лише 4 місце в підсумковому медальному заліку.

Підсумковий медальний залік Всесвітніх ігор-2025:

Нагадаємо, в останній день Всесвітніх ігор 2025 року українці завоювали повний комплект медалей в паверліфтингу.