Садурська стала віцечемпіонкою Серії всесвітніх ігор

Українська спортсменка Катерина Садурська стала віцечемпіонкою Європи Серії Всесвітніх ігор у Китаї.

Спортсмени змагались у чотирьох неолімпійських видах спорту, а Україна була представлена у двох – плаванні у ластах та фридайвінгу.

Садурська у дисципліні динаміки без ластів подолала 172,5 метрів, що принесло їй срібну медаль.

Зазначимо, що наша спортсменка – багаторазова призерка чемпіонатів Європи з водних видів спорту, зокрема – дворазова чемпіонка (Лондон-2016 та Берлін-2014).

Окрім того, на рахунку Садурської три бронзові медалі на чемпіонаті світу 2013 року, яких проходив у Барселоні.

Раніше українка встановила світовий рекорд у дисципліні "постійна вага без ласт".